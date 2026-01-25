Giovane trans ungherese | Ok a status di rifugiata

Una giovane persona trans ungherese ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiata. In passato, dopo aver denunciato un’aggressione, le autorità locali le hanno risposto in modo insensibile, sottolineando che non era né una ragazza né un ragazzo. Questa vicenda evidenzia le difficoltà affrontate da molte persone transgender nel cercare protezione e rispetto in contesti ostili.

Quando in Ungheria denunciò un'aggressione la polizia le disse "di non stupirsi perché non era né una ragazza né un ragazzo". Lo zio l'aveva aggredita con un coltello quando aveva rivelato la sua identità. Una serie di persecuzioni che l'avevano portata a sviluppare gravi disturbi psichiatrici che avevano richiesto il ricovero. Per questo, una ragazza trans di 26 anni, tre anni fa è scappata dall'Ungheria: e adesso il Tribunale di Bologna le ha riconosciuto lo status di rifugiata ribaltando il diniego della Commissione Territoriale di Verona, sezione di Vicenza. Si tratta di un caso piuttosto raro: i cittadini dell'Unione Europea normalmente non possono chiedere asilo in altri Stati membri.

