Scappa dai talebani e studia a Bari | rifugiata afghana si laurea in ' Relazioni Internazionali'
Una storia di resilienza e riscatto che arriva direttamente da Kabul. L'Università di Bari festeggia un traguardo eccezionale: una rifugiata afghana ha conseguito una laurea magistrale nell'Ateneo pugliese, coronando un percorso di studi iniziato dopo la drammatica fuga dal suo Paese. È la prima. 🔗 Leggi su Baritoday.it
, Martedì 13 Novembre 2001 I Talebani lasciano Kabul la capitale dell'Afghanistan prima dell'arrivo delle truppe dell'Alleanza del nord.