Milano, 30 novembre 2025 – È una storia di rinascita e riscatto. La storia di una ragazza che è riuscita a liberarsi dai suoi sfruttatori e a costruirsi a fatica un futuro in Italia, lasciandosi alle spalle i fantasmi che l’hanno tormentata a lungo e che ancora di tanto in tanto tornano a bussare alla porta della sua famiglia. La vicenda, purtroppo comune nel prologo a tante donne che arrivano dalla Nigeria, emerge da una recente sentenza della Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Milano, che ha riconosciuto a una giovane nativa dello Stato centrafricano la protezione internazionale con lo status di rifugiata come vittima di tratta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Costretta a prostituirsi sotto lo schiaffo del maleficio “juju”, ragazza nigeriana fugge e ottiene lo status di rifugiata