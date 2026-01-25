Il giovane talento brasiliano arrivato dal Verona a circa 20 milioni di euro si è unito al Napoli per rafforzare l’attacco di Conte, ora ridimensionato da infortuni e cessioni. Con numeri promettenti finora, è importante valutare se rappresenti un'opportunità valida anche in ottica fantacalcio. Di seguito, analisi della sua quotazione e delle sue prestazioni recenti.

Giovane do Nascimento è un nuovo giocatore del Napoli. Il brasiliano è stato acquistato a titolo definitivo dal Verona per una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro ed è ora a disposizione di Antonio Conte. Approdato in Serie A in estate, il neo acquisto dei partenopei si è reso protagonista di una buona prima parte di stagione, nonostante le difficoltà dell'Hellas, ultimo con appena 14 punti dopo ventuno giornate. A voto in tutte le partite fin qui, Giovane ha segnato tre gol e fornito quattro assist in campionato. Acquistato per far fronte all'emergenza nel reparto offensivo degli azzurri, l'ex Corinthians avrà il compito tutt'altro che semplice di farsi trovare subito pronto e di integrarsi velocemente con i compagni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giovane al Napoli: bisogna puntare su di lui al fanta? Ecco la quotazione e i suoi numeri fin qui

Giovane al Napoli: che numero di maglia indosserà il brasiliano? Scelta fattaGiovane vestirà la maglia numero 23, già indossata con la nazionale brasiliana ai tempi dell'Under 20. Il numero si è liberato dopo l’addio di Lorenzo Lucca, trasferitosi in Inghilterra al Nottingham ... tag24.it

Adesso è ufficiale, Giovane è un nuovo calciatore del Napoli Lo fareste giocare già domani contro la Juventus - facebook.com facebook

FOTO SSCN - Napoli, Giovane ha scelto il numero 23 @sscnapoli x.com