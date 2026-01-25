Giorno della memoria Unife dedica un momento di riflessione alla figura di Primo Levi

In occasione del Giorno della Memoria, l’Università di Ferrara dedica un momento di riflessione alla figura e all’opera di Primo Levi. L’evento si focalizza sul suo dialogo epistolare con la Germania del dopoguerra, offrendo un’occasione per approfondire il suo contributo alla memoria storica e alla testimonianza. Un momento di riflessione per conoscere e ricordare, nel rispetto della storia e della dignità umana.

È dedicato alla figura e all’opera di Primo Levi, con particolare attenzione al suo dialogo epistolare con la Germania del dopoguerra, l’evento promosso dall’Università di Ferrara in occasione del Giorno della Memoria. Lunedì 26 gennaio alle 18.30 al Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara si.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Giorno della Memoria 2026, Gandi: “Momento di riflessione comune, non di semplice celebrazione”Il Giorno della Memoria 2026 invita alla riflessione sul passato, ricordando la liberazione di Auschwitz il 27 gennaio 1945. Il Giorno della Memoria: scuole invitate a iniziative di riflessione e studio. Circolare MIMIl Giorno della Memoria, il 27 gennaio, ricorda la liberazione di Auschwitz da parte delle truppe sovietiche nel 1945. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Giorno della memoria, Unife dedica un momento di riflessione alla figura di Primo Levi; Primo Levi: Lettere ai tedeschi; Le iniziative in programma a Ferrara per il Giorno della Memoria - CALENDARIO DETTAGLIATO; Giorno della Memoria: conferenza Unife sull’eredità di Primo Levi nel suo dialogo epistolare con i lettori tedeschi. Giorno della Memoria 2026 Lunedì 26/1, Palazzo Tursi, 15:30: Conferimento del Grifo a Gilberto Salmoni Martedì 27/1, Palazzo Ducale, 10:30: Cerimonia ufficiale del Giorno della Memoria Appuntamenti in diretta su Facebook e Youtube youtube.com/Gen x.com In occasione del Giorno della Memoria 2026, lunedì 26 gennaio alle 17.30, Casa Cervi ospita l’incontro pubblico “La piaga dell’antisemitismo in tempo di guerra”, promosso dall’Istituto Alcide Cervi. L’iniziativa propone un momento di riflessione aperta su antis facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.