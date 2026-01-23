Il Giorno della Memoria | scuole invitate a iniziative di riflessione e studio Circolare MIM

Il Giorno della Memoria, il 27 gennaio, ricorda la liberazione di Auschwitz da parte delle truppe sovietiche nel 1945. Questa data, scelta dal Parlamento italiano, è dedicata al ricordo delle vittime della Shoah e delle deportazioni politiche e militari italiane nei campi di sterminio. Le scuole sono invitate a organizzare iniziative di riflessione e studio per mantenere vivo il valore di questa commemorazione. Circolare MIM.

Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche liberarono il campo di Auschwitz. Una data che, per decisione del Parlamento italiano, è stata eletta a simbolo del ricordo delle vittime della Shoah e delle deportazioni politiche e militari italiane nei campi di sterminio. Lo ricorda il Ministero con nota del 23 gennaio. La stessa data è stata poi riconosciuta anche dall’ONU, che nel 2005 l’ha proclamata “Giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto”. La ricorrenza rappresenta un momento condiviso di memoria e consapevolezza, sia a livello nazionale che internazionale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Giorno della Memoria 2026: il MIM avvia la ricognizione delle iniziative scolastiche Memoria genera futuro. Le iniziative di Roma Capitale per il Giorno della Memoria 2026Roma Capitale celebra il Giorno della Memoria 2026 con un calendario di iniziative dedicate alla memoria e alla riflessione. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. La storia di Elena, l'unica bambina deportata ad Auschwitz da sola, e l'ultima lettera all'amica Argomenti discussi: Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria 2026; La Direzione Cinema e Serie Tv per il Giorno della Memoria; Giorno della Memoria, gli appuntamenti nei Comuni della città metropolitana per non dimenticare la Shoah. Sui canali Mediaset il Giorno della Memoria inizia oggi: film, serie tv, speciali dal 23 al 27 gennaioIl palinsesto completo con cui i canali Mediaset celebrano il Giorno della Memoria 2026: film, serie, speciali dal 23 al 27 gennaio. style.corriere.it Giorno della memoria 2026, la programmazione in tv dal 23 al 31 gennaioPer commemorare le vittime della Shoah, Rai e Mediaset propongono una programmazione speciale a partire dal 23 gennaio ... msn.com Tra poco sarà Il giorno della Memoria. 27 gennaio. - facebook.com facebook La tipografia antisemitismo. Più testi che teste. L'autogol Pd. Si avvicina il 27 gennaio: il giorno della memoria, in cui si scoprirà il testo base contro il fenomeno. Di @carusocarmelo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.