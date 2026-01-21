Giorno della Memoria 2026 Gandi | Momento di riflessione comune non di semplice celebrazione

Il Giorno della Memoria 2026 invita alla riflessione sul passato, ricordando la liberazione di Auschwitz il 27 gennaio 1945. È un’occasione per approfondire la comprensione degli eventi tragici legati al genocidio nazista e per promuovere valori di memoria, rispetto e umanità. Come affermato da Gandhi, si tratta di un momento di riflessione condivisa, non di semplice celebrazione, per affrontare il presente con consapevolezza e responsabilità.

Bergamo. Il 27 gennaio del 1945 il campo di concentramento di Auschwitz fu liberato, rivelando al mondo l’orrore del genocidio nazista. Dal 2000, Il Giorno della Memoria è entrato ufficialmente nel calendario civile italiano e, dal 27 gennaio 2021, per legge, siamo chiamati ogni anno a ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della proprio vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.🔗 Leggi su Bergamonews.it

