A Bergamo tre appuntamenti in anteprima per il Giorno della Memoria

A Bergamo si svolgono tre eventi in anteprima per il Giorno della Memoria, occasione annuale istituita nel 2000 e resa legge nel 2021 per ricordare la Shoah e le vittime delle persecuzioni. Questi appuntamenti offrono un momento di riflessione e di memoria sui tragici eventi e sugli atti di solidarietà che hanno caratterizzato quegli anni, contribuendo a mantenere vivo il ricordo e i valori di rispetto e tolleranza.

Nell'estate del 2000, il Giorno della Memoria entrava ufficialmente nel calendario civile italiano e dal 27 gennaio 2021 per legge siamo stati chiamati ogni anno a ricordare "la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati." Il Comune di Bergamo, che ogni anno celebra questa ricorrenza con un palinsesto di eventi, propone in anteprima tre appuntamenti, il primo dei quali a cura del Consiglio Comunale e Assessorato alla Cultura.

