Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente l’Europa a Davos, sottolineando la necessità di una difesa comune per evitare frammentazioni. Ha evidenziato come, sull’asset russo, Putin abbia avuto la meglio, invitando l’Europa ad agire concretamente. Nel frattempo, Trump sfida l’ONU con il Board of Peace e si intensificano le discussioni su Gaza, segnando un momento di grande tensione internazionale.

(Federico Fubini, inviato a Davos) Ancora Zelensky: «L’Ucraina è stata invitata al Board of Peace con la Russia e la Bielorussia. L’Europa non è arrivata neanche a una posizione unitaria. Non ha deciso cosa fare. Non possiamo accettare che sia sempre qualcuno che decide per noi. L’Europa deve avere forza, deve avere la forza di agire». «Oggi abbiamo incontrato Trump – dice il leader ucraino - la nostra squadra lavora ogni giorno con la sua squadra. Non è semplice ma i documenti sono quasi pronti per arrivare alla pace. Oggi si è anche discusso di proteggere i cieli e spero che l’America continui a stare con noi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Zelensky: «Sugli asset russi ha vinto Putin. L'Europa si muova, ci sembra di vivere nel giorno della marmotta: non cambia nulla» |Trump sfida l'Onu e vara il Board of Peace Nell’attuale scenario internazionale, le dichiarazioni di Zelensky evidenziano una percezione di immobilismo, mentre le azioni di Trump e le discussioni in corso riflettono un contesto di crescente complessità geopolitica.

Trump, sfida all’Onu: a Davos nasce il Board of Peace. «Potremo fare tutto ciò che vogliamo» | Concluso l'incontro con ZelenskyDurante il Forum di Davos, il presidente americano ha annunciato la creazione del Board of Peace, un nuovo organismo internazionale a cui aderiscono 19 leader mondiali.

Zelensky: Ognuno in cuor suo vuole che Putin muoia. Ma a Dio chiediamo solo la pace

Argomenti discussi: Trump accusa Zelensky sullo stallo dei negoziati, Putin manda segnali all’Occidente; Lavrov: l'Ordine occidentale basato su regole non è mai esistito.

