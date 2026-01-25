Giornata della Memoria l' associazione partigiani Osoppo celebra l' alpino partigiano Teresio Olivelli

Martedì 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, l’Associazione Partigiani Osoppo (Apo) ricorderà l'alpino partigiano Teresio Olivelli con una cerimonia a Udine alle 11. Un momento di riflessione volto a preservare la memoria di coloro che si sono impegnati per la libertà e i valori della Resistenza italiana.

La Giornata della Memoria di martedì 27 gennaio sarà commemorata dall'Apo, Associazione Partigiani Osoppo, rendendo omaggio a Udine alle 11.30 in via Pracchiuso, 83, davanti alla casa in cui fu ospitato dalla famiglia Ariis, l'alpino e partigiano Teresio Olivelli, Medaglia d'oro al valor Militare, che il presidente dell'Apo, Roberto Volpetti ha definito "una figura simbolica del Novecento, quel "secolo breve" caratterizzato da guerre mondiali, totalitarismi e grandi sofferenze".

Il ricordo di Teresio Olivelli partigiano morto nei lagerA 81 anni dalla morte, il capoluogo pavese ha reso omaggio a Teresio Olivelli, partigiano e beato, con una cerimonia in piazzetta della Rosa.

Giornata della Memoria, commemorato l'operaio-partigiano Liborio Baldanza: fu trucidato dai nazisti nel 1945In occasione della Giornata della Memoria, questa mattina è stata ricordata l’operaio-partigiano Liborio Baldanza, ucciso dai nazisti nel 1945.

Il Giorno della Memoria, ecco perché non va dimenticatoNel Giorno della Memoria si ricordano le vittime dell'Olocausto: il 27 gennaio 1945 avvenne liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz. tgcom24.mediaset.it

Giorno della Memoria: perché la data del 27 gennaioIl Giorno della Memoria, istituito in Italia con la legge 211 del 20 luglio 2000, viene celebrato per ricordare il 27 gennaio 1945, giorno in cui l'esercito sovietico entrò nel campo di ... ansa.it

