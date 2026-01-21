Giornata della Memoria commemorato l' operaio-partigiano Liborio Baldanza | fu trucidato dai nazisti nel 1945

In occasione della Giornata della Memoria, questa mattina è stata ricordata l’operaio-partigiano Liborio Baldanza, ucciso dai nazisti nel 1945. La commemorazione si è svolta davanti ai cancelli della Fincantieri, riconoscendo il suo contributo alla lotta per la libertà e il sacrificio della Resistenza. Un momento di riflessione sull'importanza di preservare la memoria storica e i valori di libertà e democrazia.

L'operaio dei Cantieri navali Liborio Baldanza, trucidato dai nazisti, è stato ricordato questa mattina davanti ai cancelli della Fincantieri. L'evento è stato organizzato dal Comune di Palermo nell'ambito della Giornata della Memoria ed è stato promosso dal giornalista Leone Zingales.

