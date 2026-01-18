Il ricordo di Teresio Olivelli partigiano morto nei lager

A 81 anni dalla morte, il capoluogo pavese ha reso omaggio a Teresio Olivelli, partigiano e beato, con una cerimonia in piazzetta della Rosa. L’evento, organizzato dal Comune con le associazioni combattentistiche, è stato accompagnato dalla deposizione di una corona e da una messa, in ricordo di un uomo che ha affrontato con coraggio le persecuzioni nei lager.

A 81 anni dalla sua morte, il capoluogo pavese ieri mattina ha ricordato il beato Teresio Olivelli e lo ha fatto con la deposizione di una corona in piazzetta della Rosa, organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni combattentistiche e d’arma, in particolare le sezioni pavesi dell’Associazione nazionale artiglieri d’Italia e l’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (Unuci), e una messa. Nato a Bellagio nel 1916 da una famiglia di origini lomelline, il “ribelle per amore“ da studente di giurisprudenza all’ Università di Pavia è stato alunno del collegio Ghislieri, prima di diventare partigiano cattolico, volontario in Russia, poi martire e beato per aver difeso i compagni nei lager nazisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il ricordo di Teresio Olivelli partigiano morto nei lager Leggi anche: Addio all’ex marinaio deportato. È morto a 101 anni Mario Nuti. «Rimase due anni nei lager nazisti» Leggi anche: Foligno non dimentica: cerimonia in ricordo del partigiano Francesco Innamorati Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il ricordo di Teresio Olivelli partigiano morto nei lager; Firenze: sabato celebrazione per ricordare Teresio Olivelli, il partigiano dei “Ribelli per amore”. Firenze: sabato celebrazione per ricordare Teresio Olivelli, il partigiano dei “Ribelli per amore” - Una messa in suffragio di un eroe della Resistenza e un convegno sull’apporto dei cattolici verso la Costituzione. agensir.it Teresio Olivelli: Vigevano, oggi convegno e messa nel ricordo del beato - In occasione dell’ottantunesimo anniversario della morte, avvenuta il 117 gennaio 1945 nel lager tedesco di Hersbruck, il beato Teresio Olivelli verrà ricordato oggi a Vigevano con un duplice appuntam ... agensir.it

Si celebra la memoria di Olivelli il partigiano “ribelle per amore“ - Così rimediò un violento calcio nello stomaco e morì nel campo terminale di Hersbruck, in Germania, ... ilgiorno.it

Sabato 17 gennaio a Firenze il ricordo di Teresio Olivelli - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.