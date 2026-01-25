Giornata della Memoria Gad Lerner dialoga con il sindaco Mezzetti all' Arena

Il 27 gennaio, Modena celebra la Giornata della Memoria con un evento all’Arena, dove Gad Lerner dialoga con il sindaco Mezzetti. L’iniziativa invita alla riflessione e al confronto sul tema della memoria storica, sottolineando l’importanza di conservare e trasmettere i valori della tolleranza e del rispetto. Una giornata dedicata alla memoria, affinché il passato continui a essere presente e a guidare il nostro futuro.

Martedì 27 gennaio Modena dedica l'intera giornata al Giorno della Memoria, trasformando il ricordo in un'occasione di confronto vivo e attuale. Evento centrale del programma è l'incontro pubblico con il giornalista e scrittore Gad Lerner, in dialogo con il sindaco Massimo Mezzetti, in programma.

