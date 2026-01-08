Giornata della Memoria a Udine 18 eventi tra incontri spettacoli e Pietre d’inciampo

A Udine, la Giornata della Memoria si celebra con 18 eventi tra incontri, spettacoli e Pietre d’inciampo, volta a ricordare lo sterminio e la persecuzione nazista degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale. Un’occasione per riflettere sulla memoria storica e promuovere la consapevolezza, attraverso iniziative che coinvolgono la comunità locale.

Sono 18 gli appuntamenti in programma a Udine per ricordare lo sterminio e la persecuzione nazista degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale. Le iniziative, organizzate dal Comune in occasione del Giorno della Memoria del 27 gennaio, danno vita a un percorso condiviso di riflessione.

