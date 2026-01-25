Giorgetti Mef | Rottamazione cartelle anche per i Comuni nuova stagione per i crediti accertati

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato la possibilità di estendere la procedura di rottamazione delle cartelle esattoriali anche ai Comuni. Questa proposta apre una nuova fase per la gestione dei crediti accertati, offrendo agli enti locali strumenti per regolare le proprie posizioni fiscali. La misura potrebbe rappresentare un’opportunità di alleggerimento per gli enti territoriali e favorire una più efficace gestione delle entrate pubbliche.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha rilanciato l’ipotesi di estendere la rottamazione delle cartelle esattoriali anche agli enti locali. “Penso che lo spirito della rottamazione valga anche per i Comuni – ha affermato –. L’auspicio è che per smaltire rapidamente l’immenso magazzino di crediti accertati, presenti da decenni, una soluzione trasattiva con i contribuenti possa aprire una stagione nuova. È lo spirito con cui la Lega ha lavorato”. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante la tre giorni della Lega “Idee in movimento”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

