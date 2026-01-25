giappone gli ultimi gemelli di panda lasciano il paese per tornare in cina

Al zoo di Ueno a Tokyo, i gemelli di panda Xiao Xiao e Lei Lei hanno fatto la loro ultima apparizione pubblica prima di tornare in Cina. Questi esemplari rappresentano una parte importante degli sforzi di conservazione e cooperazione tra i due paesi. La loro partenza segna la conclusione di un periodo di attenzione e cura, sottolineando il ruolo dei programmi di tutela delle specie in via di estinzione.

Nello zoo di Ueno a Tokyo, ultima apparizione pubblica per i gemelli di panda Xiao Xiao e Lei Lei, prossimi a tornare in Cina. Il Giappone resterà senza alcun esemplare di panda per la prima volta in mezzo secolo, e le possibilità di ottenere un sostituto sono scarse, dato che le relazioni tra Tokyo e Pechino sono al minimo storico da anni. La Cina ha inviato per la prima volta dei panda in Giappone nel 1972, un dono inteso a segnare la normalizzazione dei rapporti diplomatici tra i due vicini. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Giappone, in migliaia in coda per salutare gli ultimi panda diretti in CinaMigliaia di persone si sono radunate allo zoo di Ueno a Tokyo per salutare i panda Xiao Xiao e Lei Lei, nati e cresciuti in Giappone.

Non solo Taiwan, la guerra dei panda tra Cina e Giappone: vacilla l’accordo per la “conservazione della specie”La tensione tra Cina e Giappone si estende oltre le questioni politiche, coinvolgendo anche la conservazione dei panda.

