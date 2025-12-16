Giappone in migliaia in coda per salutare gli ultimi panda diretti in Cina

Migliaia di persone si sono radunate allo zoo di Ueno a Tokyo per salutare i panda Xiao Xiao e Lei Lei, nati e cresciuti in Giappone. Presto, i due panda saranno trasferiti in Cina, suscitando grande commozione tra visitatori e appassionati, che hanno avuto l'opportunità di condividere momenti speciali con gli animali prima della loro partenza.

Migliaia di persone fila allo zoo di Ueno a Tokyo, Giappone, per vedere da vicino Xiao Xiao e sua sorella Lei Lei, i due panda nati nel 2021 nella capitale nipponica e cresciuti lì ma che a breve saranno spediti in Cina. I due esemplari, nonostante siano nati e cresciuti allo zoo di Ueno, erano in prestito dalla Cina e devono essere restituiti entro febbraio. La loro partenza lascerà il Giappone senza panda per la prima volta in circa mezzo secolo.

