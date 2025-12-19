Non solo Taiwan la guerra dei panda tra Cina e Giappone | vacilla l’accordo per la conservazione della specie

La tensione tra Cina e Giappone si estende oltre le questioni politiche, coinvolgendo anche la conservazione dei panda. L’accordo per tutelare questa specie minacciata vacilla, riflettendo le complesse dinamiche tra i due paesi. Nel frattempo, il 2025 si apre con riconoscimenti importanti: la prima ministra Takaichi Sanae si posiziona tra le donne più influenti del mondo, simbolo di un cambiamento che si fa strada in Asia.

Alla fine di questo 2025, secondo l'annuale classifica della rivista Forbes, la prima ministra Takaichi Sanae conquista il terzo posto tra le 100 donne più potenti del mondo. Prima si lei solo Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, e Christine Lagarde presidente della Banca Centrale Europea. La prima ministra italiana Giorgia Meloni si è classificata al quarto posto. Quasi "sorelle di potere", così come di posizioni politiche, le due prime ministre di Giappone e Italia. Questa settimana ad esempio, durante le riunioni del Consiglio per la parità di genere in cui concludere il testo che consente alle donne di mantenere il proprio cognome anche dopo il matrimonio, è stata improvvisamente inserita una nuova formulazione alla bozza dell'Ufficio di Gabinetto, senza alcuna previa discussione.

