Genoa folle rimonta | 3-2 al Bologna con un gol di Messias al 90'

Il Genoa ha ottenuto una vittoria importante contro il Bologna, con un risultato di 3-2 nella 22ª giornata di Serie A. La partita è stata caratterizzata da una rimonta nel finale, con un gol di Messias al 90’. Una sfida che ha mostrato l’impegno e la determinazione della squadra genoana in un momento decisivo della stagione.

AGI - Il Genoa batte il Bologna 3-2 in una folle sfida valevole per la 22esima giornata della Serie A. Gli ospiti vanno avanti 2-0 grazie a Ferguson e all'autorete di Otoa, ma l'espulsione di Skorupski all'11' della ripresa rimette in partita il Grifone, che la riacciuffa il risultato con i neo entrati Malinovskyi ed Ekuban, prima di ribaltarla con il capolavoro finale di Messias. Qualche cambio per De Rossi rispetto a Parma. In porta c'è Bijlow, mentre Otoa sostituisce lo squalificato Ostigard in mezzo alla difesa. Tornano dal 1' anche Norton Cuffy ed Ekhator. Nella formazione di Italiano si rivede Ciro Immobile al centro dell'attacco. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Genoa, folle rimonta: 3-2 al Bologna con un gol di Messias al 90' Al Ferraris il Genoa rimonta due reti e batte 3-2 il BolognaAl Ferraris, il Genoa ha rimontato una partita difficile, superando il Bologna 3-2. Il Milan si salva al 90', pari con la Fiorentina. Nkunku risponde al gol di Comuzzo Diretta 1-1Il Milan pareggia 1-1 contro la Fiorentina, con Nkunku che rimette in parità il risultato dopo il gol di Comuzzo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Al Ferraris il Genoa rimonta due reti e batte 3-2 il BolognaGENOVA - Il Genoa batte il Bologna 3-2 in una folle sfida valevole per la 22esima giornata della Serie A. Gli ospiti vanno avanti 2-0 grazie a Ferguson e all'autorete di Otoa, ma l'espulsione di Skoru ... laprovinciacr.it Genoa-Bologna 3-2, pazza rimonta del GrifoneGenoa-Bologna, Stadio Luigi Ferraris di Genova, 25 gennaio 2026 (Photo by Tano Pecoraro/LaPresse) Il ... msn.com LA PUNTINA STANCIU, IMMAGINE DI UN MERCATO FOLLE DEL GENOA. MENO MALE CHE C'E' DE ROSSI, ALLA FACCIA DELLE VEDOVE DI VIEIRA Se fosse servita una conferma a quanto sia stata sciagurata la campagna acquisti del Genoa – la stessa - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.