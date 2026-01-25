Al Ferraris il Genoa rimonta due reti e batte 3-2 il Bologna

Al Ferraris, il Genoa ha rimontato una partita difficile, superando il Bologna 3-2. Dopo essere stati sotto di due reti, i rossoblù hanno approfittato dell'espulsione di Skorupski per reagire e trovare il pareggio, poi vincendo nel finale. La sfida, valida per la 22ª giornata di Serie A, ha mostrato determinazione e carattere da entrambe le squadre.

Ospiti aventi 2-0, poi l'espulsione di Skorupski seguita dai gol di Malinovskyi, Ekuban e Messias. GENOVA - Il Genoa batte il Bologna 3-2 in una folle sfida valevole per la 22esima giornata della Serie A. Gli ospiti vanno avanti 2-0 grazie a Ferguson e all'autorete di Otoa, ma l'espulsione di Skorupski all'11' della ripresa rimette in partita il Grifone, che la riacciuffa il risultato con i neo entrati Malinovskyi ed Ekuban, prima di ribaltarla con il capolavoro finale di Messias (anche lui entrato in campo nel secondo tempo). Qualche cambio per De Rossi rispetto a Parma.

