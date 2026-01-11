Il Milan si salva al 90' pari con la Fiorentina Nkunku risponde al gol di Comuzzo Diretta 1-1
Il Milan pareggia 1-1 contro la Fiorentina, con Nkunku che rimette in parità il risultato dopo il gol di Comuzzo. La partita si conclude al 90', lasciando i rossoneri a un punto dall’Inter prima del posticipo. Vanoli cerca di consolidare il suo ottimo momento con un terzo risultato utile consecutivo. La sfida ha mantenuto un equilibrio tattico tra le due squadre, offrendo un confronto intenso e combattuto.
I rossoneri provano ad agganciare l'Inter prima del posticipo, Vanoli cerca il terzo risultato utile. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Fiorentina Milan 1-0, gol di Comuzzo!
Leggi anche: Diretta gol Serie A, Pisa Inter finisce 0-2, alle 20.45 Roma Napoli. Ora Atalanta Fiorentina, LIVE 0-0: due volte Carnesecchi, si salva la Dea che risponde con Scamacca
Milan-Genoa 1-1: cronaca e tabellino della partita; Altra beffa per la Fiorentina: i toscani dominano, Nkunku salva il Milan all’ultimo respiro; L'Inter guadagna terreno, caos VAR - La rassegna stampa del 9 gennaio 2026; Milan-Genoa 1-1: non basta l’assedio rossonero, il Grifone ottiene un pari a San Siro grazie anche ad un super Leali.
Milan-Genoa 1-1, gol e highlights: pari Leao al 92', Stanciu sbaglia un rigore al 99' - 1, gol e highlights: pari Leao al 92', Stanciu sbaglia un rigore al 99' ... sport.sky.it
Milan-Genoa 1-1: gara folle a San Siro, pari di Leão al 92' e Stanciu sbaglia un rigore al 99' - E proprio in extremis Stanciu calcia alto il penalty del possibile successo genoano. eurosport.it
Stanciu sbaglia un rigore al 99', Milan graziato: Allegri solo pari, Inter in fuga, Juve a -3 da Max - Mille emozioni a San Siro: Leao riprende Colombo, ma quanti rimpianti per De Rossi che allo scadere spreca la chance vittoria ... tuttosport.com
Il Milan si salva in extremis Torna a parlare il #Gasp #CoppadAfrica: via ai quarti #Podcast e #Videocast al link urly.it/31dfm_ - facebook.com facebook
Il gol al 91’ contro il Genoa salva il Milan, ma a metà stagione resta una domanda che pesa più del risultato: perché #Leao non punta più l’uomo @Niccolo97 x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.