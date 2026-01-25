Fuoco a Minneapolis Gli agenti dell’Ice uccidono un uomo | Legittima difesa

Un episodio di sparatoria a Minneapolis ha coinvolto agenti dell’ICE, che hanno dichiarato di aver agito in legittima difesa. Secondo il Dipartimento di Sicurezza degli Stati Uniti, la vittima era armata e ha opposto resistenza. Nel contesto di questa vicenda, il Pentagono ha annunciato l’adozione di una nuova strategia, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’incidente.

Il Dipartimento di Sicurezza Usa: «Vittima armata, ha opposto violenta resistenza». Il Pentagono vara una nuova strategia. Torna a salire la tensione a Minneapolis. Ieri, un uomo è rimasto ucciso a seguito di una sparatoria con le forze federali preposte al controllo dell’immigrazione. Secondo il Dipartimento per la sicurezza interna, la vittima sarebbe stata armata e avrebbe opposto violentemente resistenza ai tentativi di disarmo condotti dagli agenti. «Temendo per la sua vita e per quella dei suoi colleghi, un agente ha sparato per difendersi», ha affermato il dipartimento in una nota. La polizia locale, dal canto suo, ha riferito che l’uomo ucciso era un cittadino statunitense con regolare porto d’armi. 🔗 Leggi su Laverita.info

Usa, gli agenti dell’Ice sparano e uccidono una donna a Minneapolis. Trump: «Legittima difesa, voleva investirli». L’ira dei Democratici – Il videoAgenti dell’Ice hanno aperto il fuoco a Minneapolis durante un’operazione contro migranti illegali, causando la morte di una donna.

Agenti ICE uccidono un uomo a Minneapolis, è la seconda volta dopo Renee Nicole Good: spuntano foto dell'armaA Minneapolis, agenti ICE hanno ucciso un uomo durante un intervento, segnando un episodio simile a quello di Renee Nicole Good.

A Minneapolis agenti federali sparano: un morto. Testimone: Pretti era disarmato. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo A Minneapolis agenti federali sparano: un morto. Testimone: 'Pretti era disarmato'. LIVE ... tg24.sky.it

Minneapolis sconvolta dall’omicidio di Alex Pretti, testimoni parlano di dieci colpi mentre soccorreva una donnaMinneapolis, sparati 10 colpi per uccidere Alex Pretti. I testimoni: Stava aiutando una donnaSparatoria sotto esameNel centro di Minneapolis, dieci ... assodigitale.it

Un agente federale ha aperto il fuoco su un uomo nel quartiere di Eat Street, a sud di Minneapolis. Un giornalista di Bring Me The News che si trovava nei pressi della scena ha dichiarato che un agente ha aperto il fuoco su un uomo fuori da Glam Doll Donuts, - facebook.com facebook

Minneapolis oggi è la città degli USA con il più alto tasso di omicidi per strada a colpi di arma da fuoco. Sparati dalla polizia, intendo. x.com