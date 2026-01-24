A Minneapolis, agenti ICE hanno ucciso un uomo durante un intervento, segnando un episodio simile a quello di Renee Nicole Good. Sono emerse fotografie dell’arma utilizzata, mentre il video dell’evento è stato diffuso online. L’accaduto ha suscitato proteste e critiche da parte delle autorità locali, riaccendendo il dibattito sulla presenza e le modalità di intervento delle forze dell’ordine.

L’ICE ha sparato e ucciso ancora a Minneapolis. Online sta circolando il video della persona uccisa: fermata da diversi agenti a terra, prima di tre colpi. Sembra l’esecuzione di una persona disarmata. Sotto alle immagini, sui social diversi account stanno pubblicando la foto di un’arma che dicono appartenesse alla vittima. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha dichiarato che l’uomo era armato, ma non è chiaro cosa sia vero e cosa no perché la polizia locale è stata bloccata dall’ICE. L’ICE uccide ancora Si sarebbe verificata una nuova sparatoria a Minneapolis. Lo ha confermato in un post su X il governatore del Minnesota Tim Walz. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Agenti ICE uccidono un uomo a Minneapolis, è la seconda volta dopo Renee Nicole Good: spuntano foto dell'arma

Renee Nicole Good, chi era la donna uccisa a Minneapolis dagli agenti dell’IceRenee Nicole Good era una donna la cui tragica morte a Minneapolis, avvenuta durante un intervento delle forze dell’Ice, ha suscitato un acceso dibattito pubblico e politico.

Chi era Renee Nicole Good, la donna morta a Minneapolis durante un’operazione dell'IceRenee Nicole Good, 37 anni, è deceduta a Minneapolis durante un’operazione dell’ICE, condotta mercoledì mattina.

