Fuga sul litorale inseguito a bordo dell' auto rubata | arrestato 39enne
Sfrecciava a bordo di un'auto rubata. Un uomo di 39 anni, domiciliato a Pomezia, è stato arrestato dai carabinieri. I fatti sono accaduti a Torvaianica.Durante un servizio di pattuglia, i militari hanno intercettato l'uomo alla guida di una Fiat Panda precedentemente segnalata dalla centrale. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
+++ È finita al Tufello la lunga fuga del “nonno della droga”, figura storica e vertice di un articolato traffico internazionale di stupefacenti tra il Sud America e il litorale romano +++ #CasilinaNews - facebook.com Vai su Facebook
In fuga col monopattino. Inseguito dalla vittima, ladro finisce in manette - La vittima ha cercato di bloccare il malvivente ma è nata una colluttazione Aspetta che un ragazzo di 27 anni parcheggi il ... Si legge su ilrestodelcarlino.it