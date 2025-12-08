Fuga sul litorale inseguito a bordo dell' auto rubata | arrestato 39enne

Romatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sfrecciava a bordo di un'auto rubata. Un uomo di 39 anni, domiciliato a Pomezia, è stato arrestato dai carabinieri. I fatti sono accaduti a Torvaianica.Durante un servizio di pattuglia, i militari hanno intercettato l'uomo alla guida di una Fiat Panda precedentemente segnalata dalla centrale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

