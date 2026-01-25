Continuano gli episodi di tensione tra tifoserie ultras sull’A1, con scontri tra sostenitori del Napoli in viaggio verso Torino e i tifosi della Lazio di ritorno da Lecce. Questi eventi evidenziano le problematiche legate alla sicurezza e alla gestione degli incontri tra gruppi ultras durante i trasferimenti stradali. È importante monitorare e prevenire tali situazioni per garantire la sicurezza di tutti i cittadini e degli appassionati di calcio.

Ancora momenti di tensione ultras sull’A1. Stavolta, i protagonisti sono i supporters partenopei diretti verso Torino e quelli laziali di ritorno da Lecce. Scontri ultras tra napoletani e laziali: i dettagli. Si legge su RomaToday: Momenti di tensione alle prime ore di oggi, domenica 25 gennaio, lungo l’autostrada A1. Si sono verificati scontri tra ultras della Lazio e del Napoli nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone. L’allarme è scattato quando è stata segnalata la presenza di decine di persone, con il volto coperto e armate di bastoni, sulla carreggiata in direzione Nord. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia di Stato e della stradale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ancora violenza ultras, scontri tra tifosi del Napoli e della Lazio sull’A1 (RomaToday)

Violenza tra tifosi: scontri con mazze e martelli tra ultras di Roma e Fiorentina sull’A1Gli incidenti tra ultras di Roma e Fiorentina sull’A1 hanno portato a scontri violenti con l’utilizzo di mazze e martelli, causando danni a veicoli e creando situazioni di grave pericolo.

Scontri sull’A1 fra tifosi del Napoli e della LazioNella prima mattinata si sono verificati scontri sull’autostrada A1 tra tifosi del Napoli in viaggio verso Torino e supporter della Lazio in rientro da Lecce.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Scontri tra tifosi del Napoli e dello Sporting: il premio va ad un ultras portoghese

Argomenti discussi: Scontri in autostrada tra tifosi di Fiorentina e Roma, l’agguato coi martelli: paura per le auto che passavano; Scontri fra ultras della Fiorentina e della Roma in autostrada A1: spranghe, caschi e volti coperti fra gli automobilisti; Stadi, stretta del Viminale dopo gli scontri tra ultras: tutte le misure per fermare la violenza; Ecco le foto del bandierone rubato dagli ultras della Fiorentina negli scontri sull’A1: il vessillo a testa in giù e la sciarpa Roma marcia ancora. Il segretario del sindacato di polizia: Daspo a vita e stop alle trasferte.

Ecco le foto del bandierone rubato dagli ultras della Fiorentina negli scontri sull’A1: il vessillo a testa in giù e la sciarpa Roma marcia ancora. Il segretario del ...Stanno girando le prove del risultato dello scontro tra ultras di Fiorentina e Roma sull’autostrada A1: il bandierone e la sciarpa Roma marcia ancora messi a testa in giù. E il segretario del sindac ... mowmag.com

Violenti scontri tra tifoserie sull'A1: la dura decisione del ministro PiantedosiLo scorso 18 gennaio circa 200 ultras di Roma e Fiorentina si sono affrontati sull’A1 tra Cantagallo e Casalecchio durante le trasferte. Il Viminale è intervenuto con un provvedimento straordinario. notizie.it

Maranza, violenza e inciviltà. Però sono gli ultras il problema delle nostre città. Trasferte libere. Ultras liberi. - facebook.com facebook