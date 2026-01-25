Franzoni commosso ricorda l’amico Franzoso | Una parte di te vivrà dentro di me per sempre

Franzoni, visibilmente emozionato, ricorda con affetto l’amico Franzoso, scomparso in Cile. Nel suo discorso, il vincitore di Kitzbühel ha dedicato il successo alla memoria del compagno di squadra, sottolineando come una parte di lui rimarrà per sempre dentro di sé. Un ricordo che testimonia il legame profondo e duraturo tra i due amici, e l’importanza di preservare il loro legame oltre le difficoltà.

Il vincitore di Kitzbühel dedica il successo al compagno di squadra scomparso in Cile: “Eravamo in camera insieme, la sua. Il vincitore di Kitzbühel dedica il successo al compagno di squadra scomparso in Cile: “Eravamo in camera insieme, la sua forza era con me” Vincere la discesa libera di Kitzbühel è il sogno di ogni sciatore, ma per Giovanni Franzoni il successo ha un sapore che va ben oltre il podio. Dopo aver battuto giganti come Odermatt per soli 7 centesimi, il primo pensiero del campione azzurro è volato immediatamente a Matteo Franzoso, l’amico e compagno di squadra scomparso tragicamente lo scorso settembre durante gli allenamenti in Cile. 🔗 Leggi su Novella2000.it

