Giovanni Franzoni gesto nobile | il primo pensiero è andato all’amico Matteo Franzoso

La perdita di Matteo Franzoso, giovane sciatore di talento, ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di tutti. La sua passione e il suo spirito di avventura sono stati un esempio di coraggio e dedizione. In questo momento di dolore, ricordiamo il suo sorriso e la sua energia, celebrando la sua vita e il suo spirito indomabile.

© Oasport.it - Giovanni Franzoni gesto nobile: il primo pensiero è andato all'amico Matteo Franzoso Matteo Franzoso ci ha lasciato lo scorso 15 settembre: una brutta caduta durante un allenamento in Cile, con conseguente trauma cranico ed edema cerebrale, ha spento il giovane sciatore, il giorno prima che compisse 26 anni. In carriera prese parte a diciassette gare di Coppa del Mondo, andando a punti in superG in due occasioni (28mo il 28 gennaio 2023 a Cortina d'Ampezzo e 30mo il 23 febbraio 2025 a Crans Montana). Era una presenza gioiosa in seno alla nostra Nazionale e la sua scomparsa ha scosso tutto il gruppo, che ne ha risentito durante l'avvicinamento alla nuova stagione del massimo circuito internazionale itinerante.

Oltre a Domme sul podio, Florian Schieder 6°, Mattia Casse 7°, Giovanni Franzoni 8°, Christof Innerhofer 11° e Benjamin Alliod 14°! - facebook.com facebook

