Giovanni Franzoni in lacrime dopo la vittoria a Kitzbühel | la dedica speciale all’amico scomparso Matteo Franzoso VIDEO

Dopo la sua vittoria a Kitzbühel, Giovanni Franzoni ha espresso emozioni profonde, dedicando il risultato a Matteo Franzoso, amico scomparso. L'articolo ripercorre i momenti più significativi di questa occasione, evidenziando l'importanza del legame tra i due e il significato personale di questo gesto. Un episodio che testimonia come lo sport possa essere anche un momento di ricordo e di emozione sincera.

Tanta emozione per Giovanni Franzoni e una dedica speciale. L’atleta azzurro dopo aver dominato la discesa di Kitzbühel precedendo giganti come Odermatt e Schieder, si è lasciato andare alla commozione. E stavolta non solo per il traguardo raggiunto. “Oggi è stata una giornata un po’ speciale perché alla partenza avevo in testa Matteo, perché l’anno scorso eravamo in camera insieme quando era la mia prima volta”. Con parole sentite questa è stata la dedica di Giovanni Franzoni al suo caro amico Matteo, con cui avrebbe voluto condividere ancora tante vittorie e soddisfazioni. “Ed ero super carico per la gara di oggi, ma sapevo che non era per niente facile, perché anche Odermatt non ha mai vinto qua, erano tutti stracarichi”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Chi è Giovanni Franzoni, l'azzurro che ha vinto la discesa a Kitzbühel: le lacrime per Matteo Franzoso

