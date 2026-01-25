Frana in Nuova Zelanda dispersa una 15enne irpina | ansia per Sharon

Una frana in Nuova Zelanda ha causato la scomparsa di una ragazza irpina di 15 anni, Sharon Maccanico. Le ricerche sono in corso, ma al momento le speranze di ritrovarla in vita sono molto ridotte. La notizia ha generato preoccupazione e attenzione sulla vicenda, che rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità. Restano incerte le circostanze dell’incidente e le eventuali possibilità di ritrovare la giovane.

Si prega e si spera, ma le possibilità di ritrovare in vita Sharon Maccanico sono pressoché inesistenti. La 15enne, originaria di Avellino, è tra le persone finite sotto la frana che ha travolto tre giorni fa il campeggio Beachside a Mount Maunganui in Nuova Zelanda. Un’intera montagna, dopo le piogge torrenziali, sepolto sotto cumuli di fango e pietre la località turistica. La ragazzina si è trasferita da piccola con la famiglia dalla frazione Picarelli del capoluogo irpino ad Aukland. In Irpinia risiedono ancora tutti i parenti. Lo zio, Renato Maccanico, fratello del papà, insieme ad altri familiari si sta organizzando per partire alla volta della Nuova Zelanda, mentre la comunità della frazione si è raccolta in preghiera nella chiesa Madre, sperando nel miracolo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

