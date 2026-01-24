Sharon Maccanico, 15 anni di Avellino, risulta dispersa in Nuova Zelanda a seguito di una frana che ha interessato alcune zone del paese. La comunità campana e i familiari attendono aggiornamenti mentre si intensificano le ricerche della ragazza. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione e solidarietà, sottolineando la drammatica imprevedibilità di eventi naturali in aree remote.

Tempo di lettura: 2 minuti la Campania e in particolae Avellino vive ore di profonda angoscia per Sharon Maccanico, la ragazza di 15 anni risultata tra le persone disperse in seguito alla frana che ha colpito alcune aree della Nuova Zelanda. Una notizia che ha scosso l’intera città e, in modo particolare, la frazione Picarelli, dove Sharon è molto conosciuta e amata. Familiari, amici e conoscenti sono sospesi tra paura e speranza, mentre continuano senza sosta le operazioni di ricerca da parte delle autorità locali. Ogni aggiornamento viene atteso con il fiato sospeso, nella speranza di ricevere notizie positive che possano riportare serenità a una comunità oggi ferita e unita nel dolore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sharon Maccanico, 15enne campana dispersa in Nuova Zelanda

Veglia di preghiera oggi a Picarelli per la giovane Sharon Maccanico, originaria di Avellino, che risulta tta i dispersi dopo una frana in Nuova Zelanda, dove abitava con i genitori. Della sedicenne irpina non si hanno più notizie da ieri. Facciamo tutti una pre - facebook.com facebook