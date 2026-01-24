Una frana nel Monte Maunganui, nell’Isola del Nord della Nuova Zelanda, ha coinvolto una zona frequentata da escursionisti, causando la scomparsa di una 15enne italiana, Sharon Maccanico. La ragazza, residente ad Auckland dal 2024, risulta dispersa. A seguito dell’incidente, ad Avellino si è svolta una veglia di preghiera per la famiglia e per la giovane. Le ricerche sono ancora in corso per trovare eventuali sopravvissuti o confermare l’esito

Sharon Maccanico vive dal 2024 ad Auckland con la famiglia. Una giovane italiana di 15 anni, Sharon Maccanico, risulta tra i dispersi dopo una frana che ha colpito questa mattina il Monte Maunganui, nell’Isola del Nord della Nuova Zelanda. La ragazza, originaria di Avellino, vive con la famiglia ad Auckland dal maggio 2024. Le squadre di soccorso stanno operando sul luogo dell’incidente, coinvolgendo numerose agenzie e volontari, mentre le condizioni meteorologiche estreme complicano le operazioni. La frana al campeggio e le prime informazioni. Secondo quanto riferito dalle autorità neozelandesi, la frana ha colpito il Beachside Holiday Park, un campeggio popolare alle pendici del vulcano spento Monte Maunganui. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Frana in Nuova Zelanda: dispersa la 15enne italiana Sharon Maccanico, veglia di preghiera ad Avellino

Sharon Maccanico, 15enne campana dispersa in Nuova ZelandaSharon Maccanico, 15 anni di Avellino, risulta dispersa in Nuova Zelanda a seguito di una frana che ha interessato alcune zone del paese.

Frana travolge un campeggio in Nuova Zelanda: decine di dispersi, tra cui bambiniUna frana causata da intense piogge ha colpito un campeggio a Mount Maunganui, nel nord della Nuova Zelanda, provocando numerosi dispersi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Frane in Nuova Zelanda, almeno due morti. Un testimone: Sto ancora tremando; Nuova Zelanda, frana su un campeggio: decine di dispersi, tra cui bambini; Frana travolge un campeggio in Nuova Zelanda: persone sepolte e bambini tra i dispersi; Frane in Nuova Zelanda, almeno due morti.

È crollato tutto, frana devastante in Nuova Zelanda: famiglie sotto le macerie, ricerche senza sostaPaura e tensione per la frana Nuova Zelanda: abitazioni distrutte, bambini tra i dispersi e soccorritori impegnati giorno e notte in ricerche difficili e rischiose nelle aree montane colpite isolate. notizie.it

Nuova Zelanda, frana su un campeggio: molti dispersi fra cui bambiniUna frana ha travolto un campeggio a Mount Maunganui, in Nuova Zelanda: persone sepolte, bambini tra i dispersi. Soccorsi al lavoro dopo piogge record. adnkronos.com

Veglia di preghiera oggi a Picarelli per la giovane Sharon Maccanico, originaria di Avellino, che risulta tta i dispersi dopo una frana in Nuova Zelanda, dove abitava con i genitori. Della sedicenne irpina non si hanno più notizie da ieri. Facciamo tutti una pre - facebook.com facebook

Frana su un campeggio in Nuova Zelanda, vittime e bambini tra i dispersi: “Persone correvano e urlavano” x.com