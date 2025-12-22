Aquile Ferrara imbattute in Coppa Italia Rhinos Milano ko
Missione compiuta per le Open1 Aquile Ferrara, che nell’ultima giornata di regular season di Coppa Italia superano con un netto 29-0 i Rhinos Milano, chiudono imbattute e si assicurano la semifinale casalinga, dove affronteranno i Giaguari Torino. Una vittoria costruita con pazienza e grande. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
