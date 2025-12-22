Aquile Ferrara imbattute in Coppa Italia Rhinos Milano ko

22 dic 2025

Missione compiuta per le Open1 Aquile Ferrara, che nell’ultima giornata di regular season di Coppa Italia superano con un netto 29-0 i Rhinos Milano, chiudono imbattute e si assicurano la semifinale casalinga, dove affronteranno i Giaguari Torino. Una vittoria costruita con pazienza e grande. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Aquile Ferrara imbattute in Coppa Italia, Rhinos Milano ko

