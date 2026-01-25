Flying Tiger richiama bicchiere in vetro | Interrompete immediatamente l'uso non adatto gli alimenti

Flying Tiger Copenhagen ha annunciato il richiamo di tutti i bicchieri in vetro da 220 ml decorati con fiori singoli. Si raccomanda di interrompere immediatamente l’uso di questi prodotti, in quanto non sono adatti al contatto con gli alimenti. Per ulteriori informazioni, consultare le indicazioni ufficiali e le modalità di restituzione o sostituzione.

Flying Tiger Copenhagen ha richiama tutti i bicchieri in vetro da 220 ml decorati con fiori singoli (art. 3060031) venduti dal gennaio 2025, perché non conformi alla normativa UE sul contatto con alimenti. I clienti devono interromperne l'uso e restituirli in negozio per il rimborso completo.

