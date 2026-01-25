Flying Tiger richiama bicchiere in vetro | Interrompete immediatamente l’uso non adatto gli alimenti

Flying Tiger Copenhagen ha disposto il ritiro di tutti i bicchieri in vetro da 220 ml decorati con fiori singoli, a causa di un rischio potenziale. Si invita a interrompere immediatamente l’uso di questi prodotti e a non utilizzarli per alimenti o bevande. Per ulteriori dettagli e modalità di restituzione, si consiglia di consultare il sito ufficiale o il punto vendita di acquisto.

Flying Tiger Copenhagen ha richiama tutti i bicchieri in vetro da 220 ml decorati con fiori singoli (art. 3060031) venduti dal gennaio 2025, perché non conformi alla normativa UE sul contatto con alimenti. I clienti devono interromperne l'uso e restituirli in negozio per il rimborso completo.

