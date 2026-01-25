Fiori rock e libertà | Hair il musical della rivoluzione hippie al Teatro Superga

Hair, il celebre musical della rivoluzione hippie, torna in scena al Teatro Superga. A quasi sessant’anni dal debutto a Broadway, questa opera-rock continua a rappresentare un momento importante nella storia del teatro musicale. Uno spettacolo che celebra i temi della libertà, dell’amore e della pace, attraverso musica e narrazione che hanno lasciato un’impronta duratura nel panorama culturale.

A quasi sessant'anni dal suo debutto a Broadway, l'opera-rock che ha cambiato per sempre la storia del musical torna a far sentire la sua voce. Sabato 31 gennaio 2026, il Teatro Superga di Nichelino ospiterà due repliche (alle ore 17:00 e alle 21:00) di "Hair – The Tribal Love-Rock Musical", una.

