Il musical simbolo della controcultura hippie e pacifista degli anni ‘60 arriva al Teatro Lyrick nell’ambito della stagione “Non c’è 2 senza.5“. Domani alle 21.15 l’attesa è tutta per “ Hair The Tribal Love - Rock Musical ” (nella foto) che torna in una nuova edizione in italiano: il rock musical riprende l’acclamata produzione di Mts Entertainment interrotta dalla pandemia, in una versione completamente rinnovata, con un cast di giovani interpreti, selezionati attraverso quattro mesi di audizioni, tra più di 300 talenti. Sotto la guida di Simone Nardini, che cura regia, scene e costumi, lo spettacolo si arricchisce delle coreografie di Valentina Bordi e della direzione canora di Eleonora Mosca con una band dal vivo, diretta da Eleonora Beddini, che accompagnerà le performance in un’ambientazione immersiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Hair The Tribal Love" irrompe sul palco del Lyrick. Attesa per il rock musical simbolo della libertà

