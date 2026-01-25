Fiera di Bergamo sfiorate le 18mila presenze per Baf e Ifa

La Fiera di Bergamo ha concluso domenica 25 gennaio l’edizione 2026, con un’affluenza di circa 18.000 visitatori tra BAF e IFA. Questi eventi hanno segnato l’inizio dell’anno espositivo, offrendo un’occasione di incontro tra artisti, collezionisti e appassionati nel contesto culturale della città. La manifestazione ha confermato il ruolo di Bergamo come centro di riferimento nel panorama dell’arte e dell’antiquariato italiano.

Bergamo. Ha chiuso i battenti domenica 25 gennaio l’edizione 2026 di Italian Fine Art (IFA), che insieme a Bergamo Arte Fiera (BAF) ha inaugurato l’anno espositivo della Fiera di Bergamo. Le kermesse, giunte rispettivamente alla 9ª e alla 21ª edizione, si sono svolte a partire dal 16 gennaio nei 16.000 metri quadrati del polo fieristico di via Lunga e hanno sfiorato, nei 10 giorni di apertura, quota 18.000 presenze (+20% rispetto all’edizione 2025, che aveva registrato 14.500 presenze). Incremento anche per le gallerie espositrici, oltre 200 (+10%). BAF, dedicata all’arte moderna e contemporanea, e IFA, focalizzata sull’arte antica e sull’alto antiquariato, hanno proposto un viaggio nel tempo dal Quattrocento alla contemporaneità, confermando la natura complementare delle due rassegne e la capacità di intercettare pubblici diversi, dagli operatori del settore agli appassionati.🔗 Leggi su Bergamonews.it

