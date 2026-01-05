fiamme nella notte casetta in legno completamente distrutta

Nella notte di sabato 4 gennaio, un incendio ha completamente distrutto una casetta in legno a Conza della Campania, in via dei Volontari. Alle ore 22:00, i Vigili del Fuoco di Avellino, con una squadra del Distaccamento di Lioni, sono intervenuti sul luogo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha causato la perdita della struttura, senza segnalare feriti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella serata di ieri, sabato 4 gennaio, intorno alle 22:00, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha inviato una squadra del Distaccamento di Lioni per un incendio sviluppatosi nel territorio del Conza della Campania, in via dei Volontari. Le fiamme hanno interessato una casetta in legno, risultando ben visibili anche dalla Strada Ofantina. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno accertato che la struttura era disabitata e priva di persone al momento dell’evento. Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i Carabinieri della Stazione di Conza della Campania e la Radiomobile di Sant’Angelo dei Lombardi per gli adempimenti di competenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

