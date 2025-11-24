Fiamme in zona industriale il magazzino a fuoco nella notte
Nottata particolarmente movimentata quella vissuta tra il 23 e il 24 novembre dai vigili del fuoco di Laives, intervenuti con la massima urgenza per l’incendio occorso a un’azienda elettrica, in particolar modo al magazzino della stessa, nella zona artigianale di Pineta. Un intervento cui hanno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Magazzino in fiamme a Laives nella notte: danni ingenti - Un rogo scoppiato poco dopo mezzanotte nella zona industriale di Pineta ha richiesto un intervento rapido dei vigili del fuoco volontari.
Incendio a Laives, in fiamme il magazzino di un'azienda di dispositivi elettrici - Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco volontari, nessun ferito
