Torna il Festival per ragazzi Briciole di fiabe un Natale a Teatro

Arezzo si appresta a ospitare la nuova edizione di “Briciole di fiabe”, il Festival per ragazzi dedicato al teatro e alla fantasia. Dal 20 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, l’evento trasformerà la città in un luogo magico, offrendo spettacoli e iniziative pensate per coinvolgere e incantare bambini e famiglie durante il periodo natalizio.

© Lanazione.it - Torna il Festival per ragazzi “Briciole di fiabe”, un Natale a Teatro Arezzo, 16 dicembre 2025 – Arezzo si prepara a vivere un Natale all’insegna del teatro e della fantasia con “ BRICIOLE DI FIABE”, il Festival per ragazzi che dal 20 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 torna a incantare grandi e piccoli. Organizzato dalla compagnia NATA TEATRO con il sostegno del Comune di Arezzo, il Festival è ormai un appuntamento irrinunciabile delle festività natalizie e quest’anno si presenta in una veste rinnovata e ancora più ambiziosa. La nuova casa della rassegna sarà il Teatro Mecenate, in Viale Dante 1, che accoglierà una programmazione pensata per tutta la famiglia. «Siamo molto felici di poter dare il via anche quest’anno al Festival Briciole di Fiabe, un progetto a cui teniamo profondamente e che sentiamo ormai come una vera tradizione natalizia per la città», dichiara Cinzia Corazzesi, direttrice artistica del Festival. Lanazione.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Briciole di Fiabe, torna il Festival di teatro per ragazzi Video Briciole di Fiabe, torna il Festival di teatro per ragazzi Video Briciole di Fiabe, torna il Festival di teatro per ragazzi Torna il Festival per ragazzi “Briciole di fiabe”, un Natale a Teatro - 00, offerto gratuitamente alla cittadinanza da Unicoop Firenze – Sezione Soci Arezzo, è lo spettacolo “STRANE FAVOLE DI VIAGGI NEL TEMPO”, nuova ... lanazione.it

Torna in versione natalizia il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana, Agerola Sui Sentieri degli Dei, promosso dall'Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco Agerola, in collaborazione con le Associazioni locali. Un cartellone ricco di eventi che ci terrà compa - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.