FI Tajani Con Calenda si può avere un dialogo forte

Tajani di FI sottolinea la possibilità di un dialogo costruttivo con Calenda, evidenziando un approccio aperto e collaborativo. In Basilicata, Azione ha scelto di allearsi con il centrodestra per sostenere il candidato presidente di Forza Italia, rafforzando così un quadro politico caratterizzato da alleanze strategiche e dialogo tra diverse forze. Questa dinamica riflette l’impegno a trovare soluzioni condivise per il futuro del territorio.

"Per quanto riguarda Milano e anche le altre grandi città, si può ripetere l'esperimento che abbiamo fatto in Basilicata, dove Azione è stata alleata del centrodestra per sostenere il candidato presidente di Forza Italia, Vito Bardi. Io credo che con un candidato civico di area moderata Azione possa sostenere un accordo e sostenere questo candidato". Così il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dell'evento "Più libertà, più crescita", organizzato dal partito a Milano per celebrare l'anniversario dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi. "Ne parleremo, vediamo. Intanto, oggi parliamo di economia e su molte questioni possiamo trovarci in sintonia" con Calenda – ha sottolineato poi –.

