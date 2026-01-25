Forza Italia Tajani | Apriamo al confronto con Calenda se son rose fioriranno

Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha annunciato la disponibilità al dialogo con forze politiche diverse, tra cui Calenda. Questa apertura mira a promuovere un confronto costruttivo su temi chiave come l’economia sociale di mercato e il libero mercato, evidenziando l’intenzione di collaborare per trovare soluzioni condivise. Un approccio che sottolinea l’importanza del dialogo e della cooperazione tra diverse sensibilità politiche per il bene del Paese.

“Apriamo al confronto anche con forze diverse dalle nostre, l’abbiamo fatto con il Partito Radicale sulla giustizia, oggi lo facciamo con Calenda sull’economia sociale di mercato, cioè sul libero mercato. Un modo per confrontarsi, per vedere se c’è la possibilità di avere convergenze”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e segretario di FI, Antonio Tajani, a margine dell’evento ‘Più libertà, più crescita’, promosso da Forza Italia per il 32esimo anniversario della discesa in campo di Silvio Berlusconi, a cui parteciperà anche il leader di Azione Carlo Calenda.”Per quanto riguarda Milano e anche le altre grandi città -prosegue il segretario di FI -, si può ripetere l’esperimento che abbiamo fatto in Basilicata, dove Azione è stata alleata al centrodestra per sostenere il candidato presidente di Forza Italia, Bardi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

