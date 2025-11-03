Sciocolà oltre 90 mila visitatori per la settima edizione del Festival del Cioccolato Artigianale

Tra profumi di cacao, cioccolato in ogni forma e un flusso continuo di appassionati e curiosi, per tre giorni il centro storico di Modena si è trasformato in un vero e proprio percorso del gusto all’aria aperta. Si è così conclusa la settima edizione di “Sciocolà - Festival del Cioccolato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it