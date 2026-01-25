Fermato in via Cicerone | ubriaco aggredisce i carabinieri con un coltello

Nella notte, i carabinieri di Latina hanno condotto controlli straordinari in via Cicerone, intervenendo per un episodio di aggressione. Un uomo, trovato in stato di ebbrezza, ha reagito con violenza nei confronti delle forze dell'ordine, impugnando un coltello. L'intervento si inserisce in un'azione di prevenzione e sicurezza volta a garantire la tranquillità nella zona.

