Fermato in via Cicerone | ubriaco aggredisce i carabinieri con un coltello
Nella notte, i carabinieri di Latina hanno condotto controlli straordinari in via Cicerone, intervenendo per un episodio di aggressione. Un uomo, trovato in stato di ebbrezza, ha reagito con violenza nei confronti delle forze dell'ordine, impugnando un coltello. L'intervento si inserisce in un'azione di prevenzione e sicurezza volta a garantire la tranquillità nella zona.
Controlli straordinari dei carabinieri della compagnia di Latina e della sezione d'intervento operativo dell'8° reggimento Lazio hanno interessato la scorsa notte il capoluogo pontino. Il bilancio è di un arresto in flagranza di reato. In manette un 44enne del luogo, già noto alle forze.🔗 Leggi su Latinatoday.it
