Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio di Federica Torzullo a Anguillara Sabazia, ha recentemente espresso pensieri di autolesionismo dopo aver appreso della morte dei genitori. La vicenda, che ha coinvolto la tragica perdita di Federica, solleva ancora una volta il tema della violenza di genere. La situazione evidenzia la complessità delle emozioni e delle difficoltà psicologiche legate a un episodio così grave.

Claudio Carlomagno, dopo aver appreso della morte dei genitori, ha manifestato idee suicide. L’uomo è accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia (in provincia di Roma). Lo apprende LaPresse da fonti penitenziarie che raccontano che Carlomagno piangendo, nella cella del carcere di Civitavecchia, continua a ripetere “voglio uccidermi ma non ho il coraggio”. E’ attualmente ristretto in una cella priva di suppellettili; indossa slip di carta e gli è stata data solo una coperta per il freddo, come previsto dai protocolli in caso di rischio autolesionistico, ed è stata intensificata la misura della sorveglianza a vista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, Carlomagno: “Voglio uccidermi ma non ho il coraggio”

Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, procura contesta reato di femminicidio a Claudio CarlomagnoLa procura di Civitavecchia ha aperto un procedimento contro Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso e occultato il corpo della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia.

Federica Torzullo, Carlomagno "alienato e privo di legami" ad Anguillara SabaziaFederica Torzullo, 41 anni, è stata trovata senza vita domenica scorsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Femminicidio Federica Torzullo, marito confessa. La Procura: Zone d’ombra; Federica Torzullo, la premeditazione e il vuoto di 2 ore al ritorno a casa di Claudio Carlomagno. La procura contesta il nuovo reato di femminicidio; L'autopsia su Federica Torzullo: uccisa con 23 coltellate, aveva provato a difendersi; Il marito di Federica Torzullo confessa il femminicidio.

Il femminicidio di Federica Torzullo e quello che è successo dopo, in ordineLa confessione di Claudio Carlomagno, i suoi iniziali tentativi di depistare le indagini, il ritrovamento dei suoi genitori morti in casa ... ilpost.it

Federica Torzullo, Claudio Carlomagno sorvegliato a vista dopo suicidio genitori. Legale: Non hanno sopportato pesoAl momento l’ipotesi maggiormente accreditata dagli inquirenti per la morte di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio è quella del suicidio ... adnkronos.com

La coppia era legata al caso del femminicidio di Federica Torzullo, moglie del figlio Claudio Carlomagno, arrestato pochi giorni fa con l’accusa di omicidio - facebook.com facebook

Il femminicidio di Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Claudio Carlomagno. Sul posto i Carabinieri. L'ipotesi del suicidio #ANSA x.com