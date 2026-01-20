federica torzullo carlomagno alienato e privo di legami ad anguillara sabazia

Federica Torzullo, 41 anni, è stata trovata senza vita domenica scorsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Questa mattina verrà eseguita l’autopsia sul suo corpo. La sua scomparsa risale all’8 gennaio scorso, e le circostanze della vicenda sono al centro dell’attenzione, mentre si cercano di fare luce sulle cause della morte.

E' prevista per questo pomeriggio l'autopsia sul corpo di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa lo scorso 8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, e ritrovata senza vita la scorsa domenica. Nei prossimi giorni invece si terra' l'udienza di convalida del fermo del marito della 41enne, Claudio Agostino Carlomagno, a cui la Procura di Civitavecchia contesta i reati di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Dal decreto di fermo emerge che per "ostacolarne il riconoscimento", l'uomo avrebbe tentato di fare a pezzi e di dare fuoco al corpo della vittima, ritrovata in una buca all'interno di un fondo attiguo a quello dell'azienda del marito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

