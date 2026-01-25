Federica Torzullo l' ultimo messaggio dei genitori del killer | parole-choc

Federica Torzullo ha diffuso l'ultimo messaggio dei genitori del responsabile della tragedia che ha sconvolto una comunità alle porte di Roma. Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, ex poliziotta e assessora alla Sicurezza, sono stati trovati impiccati nella loro abitazione. La vicenda solleva molte domande sulla vicenda e sulle motivazioni che hanno portato a questo tragico epilogo.

Una tragedia nella tragedia ha colpito la piccola comunità laziale alle porte di Roma. Pasquale Carlomagno, 69 anni, e Maria Messenio, ex poliziotta in pensione e fino a pochi giorni fa assessora alla Sicurezza del Comune, sono stati trovati senza vita nella loro villetta, impiccati nel garage. I due erano i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa a coltellate lo scorso 9 gennaio.L’allarme è scattato sabato quando una zia di Claudio non è riuscita a contattare i familiari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno rinvenuto i corpi e una lettera indirizzata all’altro figlio della coppia, Davide Carlomagno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

