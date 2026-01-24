ANGUILLARA CHOC i genitori del marito di Federica Torzullo trovati impiccati in casa

A Anguillara Sabazia, i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso dell’omicidio di Federica Torzullo, sono stati trovati morti impiccati in casa. La scoperta si inserisce nel contesto di un tragico episodio che ha coinvolto direttamente la famiglia, suscitando attenzione e riflessione sulla vicenda giudiziaria e le sue implicazioni.

(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos sono stati trovati morti impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa nella villetta della famiglia ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Sul posto sono presenti i carabinieri e si attende l'arrivo del medico legale. Claudio Carlomagno ha confessato nei giorni scorsi l'omicidio della moglie: è accusato di femminicidio e occultamento di cadavere. Il procuratore di Civitavecchia ha ipotizzato "due scenari" per la morte della 41enne. C'è stata "premeditazione o la complicità di qualcuno" sostiene il Alberto Liguori che non crede nella "ricostruzione della dinamica dell'omicidio".

