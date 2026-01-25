Federica Torzullo analizza il caso del doppio suicidio di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, reo del femminicidio della stessa Federica. La criminologa Flaminia Bolzan sottolinea come la vergogna e la pressione psicologica possano aver influenzato le scelte estreme dei genitori, evidenziando le complesse dinamiche emotive coinvolte in situazioni di grande dolore e disagio familiare.

La criminologa e psicologa Flaminia Bolzan, interpellata dall'Adnkronos sul doppio suicidio di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio (genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo), spiega che la genesi del gesto va ricercata nella probabile vergogna sperimentata dai genitori rispetto agli agiti del figlio e nell'incapacità di gestire la pressione che, nel caso specifico, emerge come fattore psicologico rilevante, sia nell'ideazione sia nel comportamento. La Bolzan definisce l'evento una "tragedia nella tragedia", sottolineando come, per quel poco che si sa al momento, questo doppio suicidio non modifichi in modo sostanziale l'indagine su Claudio Carlomagno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Federica Torzullo, la criminologa: "Perché i suoceri hanno scelto di impiccarsi"

Federica Torzullo, genitori di Carlomagno e la lettera al figlio Davide prima di impiccarsiFederica Torzullo e i genitori di Claudio Carlomagno sono stati trovati senza vita in circostanze drammatiche.

La tragedia di Federica Torzullo, uccisa e nascosta sotto terra. La criminologa: “Far sparire il corpo va oltre l’uccisione, è orribile”La tragica vicenda di Federica Torzullo, trovata uccisa e nascosta sotto terra, ha suscitato profonde riflessioni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Femminicidio Federica Torzullo, dubbi di Bruzzone sull'arma e situazione peggiore, ci sarebbe un complice; Femminicidio di Federica Torzullo, la criminologa Bardellino: Separazioni non ancora concluse momento molto pericoloso; Federica Torzullo scomparsa, per Roberta Bruzzone: C'è un elemento straordinariamente indicativo; Femminicidio Federica Torzullo, per Bruzzone è un'esecuzione: la frase sulle fantasie di Carlomagno.

Femminicidio Federica Torzullo, per Bruzzone è un'esecuzione: la frase sulle fantasie di CarlomagnoFemminicidio di Federica Torzullo, per la criminologa Roberta Bruzzone il marito Claudio Carlomagno è stato autore di un'esecuzione ... virgilio.it

Femminicidio Federica Torzullo, dubbi di Bruzzone sull'arma e situazione peggiore, ci sarebbe un compliceLa confessione di Claudio Carlomagno sul femminicidio di Federica Torzullo non ha persuaso la criminologa Roberta Bruzzone: le cose che non le tornano ... virgilio.it

Il femminicidio di Federica #Torzullo: trovati senza vita nella loro casa di #Anguillara i genitori di Claudio Carlomagno. #Tg1 Maria d'Elia - facebook.com facebook

Trovati morti nella loro villetta i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia (RM). Si ipotizza il suicidio. Lo riporta l'Ansa x.com