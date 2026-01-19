La tragedia di Federica Torzullo uccisa e nascosta sotto terra La criminologa | Far sparire il corpo va oltre l’uccisione è orribile

La tragica vicenda di Federica Torzullo, trovata uccisa e nascosta sotto terra, ha suscitato profonde riflessioni. La criminologa evidenzia come far sparire il corpo di una persona vada oltre l’omicidio, rappresentando un gesto di grande crudeltà e disumanità. Questi comportamenti testimoniano l’estrema violenza e la perdita di rispetto per la vita umana, lasciando un segno indelebile sulla società.

“Pensare di potersi sbarazzare del corpo di una donna, del corpo della propria moglie, come se fosse un oggetto, come qualcosa da gettare via. E credere che si possa nascondere una vita semplicemente facendo sparire un corpo, è qualcosa di orribile, inimmaginabile”. A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Flavia Munafò, criminologa, direttrice dello sportello di ascolto e prevenzione Socio Donna di Roma, presidente di Sia (Sociologi italiani associati). (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

Federica Torzullo è stata trovata senza vita sotto oltre due metri di terriccio, mentre i carabinieri cercavano indizi nella ditta di Claudio Carlomagno, suo marito. Durante le operazioni di scavo, è stata scoperta una mano, elemento che ha portato all'arresto dell'uomo. La vicenda solleva interrogativi sulla dinamica del fatto e le motivazioni dietro questa tragica morte.

Federica Torzullo è stata trovata morta nella sua abitazione, con successivi ritrovamenti in auto e sepolta. Le indagini finora non hanno portato al ritrovamento dell’arma del delitto. La ricostruzione degli eventi si basa su testimonianze e analisi tecniche, tra cui geolocalizzazione e visioni di telecamere, che hanno escluso il coinvolgimento del marito. La vicenda resta aperta e al centro dell’attenzione delle autorità.

